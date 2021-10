ÖFB-U18 verliert Test gegen die Niederlande

Österreichs U18-Fußball-Nationalteam hat den Turniersieg beim drei Nationen umfassenden Heim-Testevent verpasst. Die ÖFB-Auswahl unterlag am Dienstag in Wels der Niederlande nach 2:0-Pausenführung noch mit 2:4 und belegte am Ende hinter den zweimal siegreich gebliebenen „Oranjes“ Rang zwei.