Balkon-Pflanzen können in Gärtnereien überwintern

Doch im Herbst wird es für die Pflanzen bei uns draußen zu kalt. Hier kommt „Blumen Friedl“ in Graz ins Spiel - eine jener Gärtnereien, die den Pflanzen in ihren Gewächshäusern genau das bietet, was bei den Besitzern vielfach nicht möglich ist: „Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad Celsius, aber trotzdem viel Licht“, erklärt der Geschäftsführer Helmut Friedl.