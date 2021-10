Izdebskis techbold setzt Firmen-Einkaufstour fort

Nach dem Start im Jahr 2015 in Wien will techbold nun schrittweise in ganz Österreich aktiv werden. „Aus unserem Headquarter übernehmen wir die Verantwortung für den kompletten Betrieb der IT-Infrastruktur und der IT-Sicherheit von über 500 Geschäftskunden“, so techbold-Gründer und CEO Damian Izdebski in einer Aussendung. In den lokalen Niederlassungen seien Vertriebsmitarbeiter und IT-Techniker vor Ort. „Unser Fokus bei techbold liegt auch weiterhin klar auf der IT-Sicherheit bei kleinen und mittleren Unternehmen“, sagte Izdebski.