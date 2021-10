120.000 Euro winken: Suljovic bei EM mit Bonus

Davor gilt es für den Lokalmatador, am Donnerstag im Modus „best of 11 legs“ den Engländer Adam Hunt zu besiegen, Wright hat den Deutschen Florian Hempel als Auftaktgegner. Das Achtelfinale („best of 19“) stünde für Suljovic am Samstag auf dem Programm, am Sonntag geht es ab dem Viertelfinale bis zur Titelentscheidung. Semifinale wie Finale werden „best of 21“ gespielt. Die Dotation des Events beträgt wie schon in den vergangenen beiden Jahren 500.000 Euro.