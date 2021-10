Sportminister mit Impf-Aufruf an Tennis-Profis

Martin Pakula, der Sportminister des australischen Bundesstaats Victoria, hat die Tennis-Profis noch einmal angehalten, sich rechtzeitig vor den Australian Open gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nur so werde ein Antreten in Melbourne auf alle Fälle sichergestellt, hielt Pakula am Dienstag im Radiosender SEN fest. „Wenn ich ein ATP- oder WTA-Spieler wäre, würde ich mich impfen lassen.“