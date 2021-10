„Watschn mitgegeben“: Thiem über Stober-Trennung

Aktuell steht für Thiem das langsame Herantasten an ein wieder voll funktionsfähiges rechtes Handgelenk im Vordergrund. Darum hält sich Thiem seit zwei Wochen und noch eine weitere im Salzkammergut auf und trainiert im APC (Athlete Performance Center), dem Trainingszentrum von Red Bull in Thalgau. Dafür gibt es laut Thiem mehrere Gründe. „Die Infrastruktur ist sensationell und auch die Handbehandlung, das ist alles perfekt kommuniziert. Wir haben auch einmal in der Woche ein Telefonat mit dem Doktor in Belgien und der hat auch genaue Therapieanweisungen gegeben“, erklärte Thiem.