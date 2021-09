Thiem: Kryptischer Tweet sorgt für Aufsehen!

Tennis-Ass Dominic Thiem sorgt mit einer kryptischen Erklärung in den Sozialen Medien für Aufsehen! Nach der offenbar nicht einvernehmlichen Trennung von seinem langjährigen Physiotherapeuten Alex Stober kündigte der Niederösterreicher am Freitag an, dass er den Medien „meine Seite der Geschichte“ darlegen werde. Konkret wurde Thiem nicht. Er erwähnte nur seine Handgelenksverletzung und dass es in der Behandlungsphase einen „unglücklichen Fehler“ gegeben habe ...