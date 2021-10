Start für Online-Händler Galaxus in Österreich

Die Bestellungen sollen innerhalb von zwei Tagen an jede Adresse in Österreich geliefert werden. Galaxus zeigt bei allen Produkten, wie sich der Preise in der Vergangenheit entwickelt hat. „Damit sind wir der ehrlichste Online-Händler der DACH-Region“, so Firmenchef und Mitgründer von Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, am Montag in einer Aussendung. Die Expansion nach Österreich liege wegen der sprachlichen und kulturellen Nähe auf der Hand und man sehe noch viel Potenzial für den Online-Handel. Seit dem Start in Deutschland im Jahr 2018 hat galaxus.de rund 500.000 Kundinnen und Kunden verzeichnet.