Energiebörsen: „Preis-Wahnsinn“ trifft die Steirer

Heizen mit Öl und Gas wird mit Reform teurer

Ab Mitte 2022 soll es zudem eine neue Steuer geben: 30 Euro kostet dann eine Tonne CO2. Teurer wird dadurch das Tanken von Benzin und Diesel. Beim Heizen sind etwa Fernwärmekunden nicht betroffen, sehr wohl aber jene, die Öl (plus 10 Cent je Liter) oder Gas (plus 0,6 Cent pro kWh) nutzen – die Besteuerung steigt dann bis 2025 kontinuierlich an.