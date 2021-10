Forderung: Mehr Erntehelfer für heimische Bauern

Nach dem Brexit fehlen in Großbritannien Arbeitskräfte im Transport. Die Folgen: Supermarktregale bleiben leer, und Treibstoff ist ein knappes Gut. Für die heimsche Landwirtschaft wäre so was natürlich auch ein Schreckensszenario – und in weiser Voraussicht will man einen ähnlichen Kollaps vermeiden: „Die Schwächen dieses ,Immer-mehr-immer-billiger-Systems‘ werden uns durch die aktuelle Krise vor Augen geführt. Es braucht einerseits mehr faire Entlohnung für systemrelevante Berufe, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Lebensmittelverarbeitung, und andererseits höhere Landeskontingente für Erntehelfer aus Nicht-EU-Staaten“, erklärt Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager im Gespräch mit der „Krone“. Vor allem saisonale Arbeitskräfte aus Moldawien und der Ukraine könnten die Nachfrage im nächsten Jahr abdecken, so die Einschätzung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.