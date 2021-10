Räikkönen flucht wegen „Wasser im versch*** Schuh“

„Mir läuft Wasser in die versch*** Schuh, weil das Trinksystem ein versch*** Leck hat“, fluchte der 41-Jährige am Funk an seine Alfa-Romeo-Box. „Ich habe die Trinkflasche im Helm auch schon ausgesteckt, es spritzt überall herum. Leute, das ist das einfachste Teil am ganzen Auto, nicht einmal das bekommen wir hin“, schimpfte Kimi weiter. Wegen des Wasserschadens musste Räikkönen schließlich sogar das Training abbrechen und länger in der Garage verbringen, wo die Mechaniker zu Installateuren mutierten.