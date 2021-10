Ein Salon für Kunst aus Oberösterreich

Wer sich einen Überblick darüber verschaffen will, was sich derzeit in der heimischen Kunstszene so tut, der sollte den Linzer Kunstsalon nicht verpassen: Noch bis Sonntag zeigen 19 Galerien und Vereine Werke zeitgenössischer Künstler - erstmals im Schlossmuseum. Bei freiem Eintritt kann gustiert und gekauft werden.