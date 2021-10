Jochen-Rindt-Gedenken in Graz mit F1-Prominenz

„Niemand so gewürdigt“

Und Stewart, viele Jahre ein Konkurrent auf der Strecke, aber ein guter Rindt-Freund im privaten Leben, ergänzte: „Ihr Österreicher könnt stolz sein. Auch 51 Jahre nach Jochens Tod würdigt ihr seine Erfolge. Kein Fahrer, der so lange verstorben ist, ist sonst auf der Welt so in Erinnerung wie Jochen. Sein Wirken hat unglaubliche Auswirkungen auf den Motorsport - und das bis heute“, so der 82-Jährige.