Lockdowns verstärkten Volkskrankheit „Übergewicht“

Während der Lockdowns schoben sich bei vielen die Kilos auf die Hüfte: „Bewegungsarmut und essen, um Ängste zu kompensieren“, waren Hauptursachen laut Experten des Adipositas-Zentrums MedikCal der Elisabethinen in Linz. In der Pandemie fatal, denn Adipositas erhöht das Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken. Auch der jüngste Corona-Tote in OÖ litt daran, wir berichteten.