Panik bei Flugshow: Es regnete Drohnen vom Himmel

Drohnen-Flugshows werden immer beliebter

Solche Shows, wie sie vor einigen Jahren der Chipriese Intel und das Ars Electronica Future Lab etwa auch am Himmel über Linz organisiert haben, sind in China in den vergangenen Jahren zu einem boomenden Wirtschaftszweig geworden. Mehrere spezialisierte Firmen rivalisieren um Aufträge bei Flugshows und Volksfesten - und der Konkurrenzkampf ist hart.