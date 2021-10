Wütender PSG-Boss schießt scharf gegen Real Madrid

Es stimme nicht, dass er sechs oder sieben Verlängerungsangebote seines Klubs ausgeschlagen habe. Seine Zukunft im kommenden Sommer sei völlig offen. „Ich bin lange genug im Fußball-Geschäft, dass ich weiß, dass die Wahrheit von heute nicht unbedingt jene von morgen oder übermorgen ist“, so Mbappe. Als Beispiel dazu führte er den Sommer-Wechsel von Lionel Messi zu PSG an. „Wenn mir jemand erzählt hätte, dass Messi bei PSG spielen wird, hätte ich es nicht geglaubt. Man weiß also nie, was in der Zukunft passiert.“