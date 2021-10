Ab jetzt: Live-Chat mit den Communitymanagern

In einer neuen Serie wird das Community-Team der „Krone“ in regelmäßigen Abständen Ihnen Rede und Antwort stehen: Wir möchten Sie in der „Community-Sprechstunde“ einladen, uns Fragen, Wünsche und Anregungen zu bestimmten Themen zu stellen. Unser heutiger Diskussionspunkt: „Netiquette neu“! Wir haben unsere mittlerweile in die Jahre gekommene Netiquette überarbeitet und möchten Sie Ihnen hier vorstellen. Was sagen Sie zu unseren Empfehlungen für eine positive Diskussionskultur in den Foren? Das Community-Team steht Ihnen bis 16 Uhr Rede und Antwort.