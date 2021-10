Steiermark: Jetzt wird es nass und kalt!

Ein markanter Temperatursturz steht den Steirern ins Haus: Kletterte das Thermometer am Montag und Dienstag noch auf bis zu 26 Grad, dürften die Werte am Mittwoch vierelorts nur mehr einstellig ausfallen. „Im Ennstal kann man beispielsweise nur noch mit kühlen acht Grad rechnen, in Graz werden´s vermutlich nicht mehr als elf Grad“, sagt Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Graz.