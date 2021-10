Afghane vor Gericht: „Ich habe alles erfunden“

„Ich habe alles erfunden, weil ich dachte, mit der Geschichte, vier Taliban getötet zu haben, bekomme ich in Österreich Asyl. Das Ganze hat nie stattgefunden“, so die Erklärung des Afghanen beim heutigen Prozess am Klagenfurer Landesgericht. Vorgeworfen wird dem Mann, dass er vor fast sechs Jahren in Kunduz vier Talibankämpfer gezielt erschossen haben soll, nach dem sie seinen Vater aus Blutrache getötet hatten.