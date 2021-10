Weltbrustkrebstag ++ Farb-Tattoos bald verboten?

Am 1. Oktober ist Weltbrustkrebstag - da will man auf die Krankheit aufmerksam machen und an Vorsorgeuntersuchungen erinnern. Außerdem: Die Acts der Super Bowl Halftime Show 2022 stehen fest! Und: Bald könnten farbige Tattoos Geschichte sein… Warum erfahrt ihr beim „PUSH“-Magazin mit Annie Müller Martínez.