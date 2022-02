Trump-Plattform startet ++ Hemsworth mag Schnitzel

Im aktuellen „PUSH“-Magazin mit Moderatorin Sarah Jahn gibt es wieder spannende, skurrile und interessante Themen für euch. Zum Beispiel startet Donald Trump jetzt mit seiner eigenen Internetplattform, Chris Hemsworth gönnt sich Strudel und Schnitzel in Österreich und ein Mann legt das ganze Internet seiner Gemeinde lahm.

Damit aber noch nicht genug: Es gibt auch wieder herzige Tierfotos. Die Tierfotografin Carolyne Cowan veranstaltet ein Hunde-Shooting für den guten Zweck. Dabei wirft sie den süßen Vierbeinern Käsestücke zu und drückt im richtigen Moment ab. So entstehen lustige und herzige Fotos. Mit dem Erlös der Bilder kauft sie Tierfutter und spendet dieses an bedürftige Haustierbesitzer*innen. Wie viel Käse sie für so ein Shooting braucht, erfahrt ihr in der Sendung!