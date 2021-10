Ferry Öllinger: „Ich lerne viel aus der Kunst“

„Krone“:Sie haben mich zum Schlemmen in ein Wiener Café eingeladen!

Ferry Öllinger: Ich wohne ja am Land in Ottensheim im Mühlviertel, und wenn ich einmal länger in Wien bin, genieße ich die Möglichkeiten, die eine Weltstadt wie Wien bietet. Das „Café Korb“ ist eine meiner Wiener Leidenschaften.