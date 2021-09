Erster! Salzburg jubelt über glitzernde Nacht

Als 24.200 Fans kurz vor Anpfiff die Bullen-Arena mit rot-silbernen Fahnen in ein Glitzermeer verwandelten, gab sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle einmal mehr als Demut in Person: „Es wäre eine Überraschung, wenn wir drei Punkte holen. Lille hat die Favoritenrolle inne!“ Nach dem großartigen, kaltschnäuzigen Erfolg, dem erst zehnten Sieg eines rot-weiß-roten Teams im neuen Jahrtausend, kann der Deutsche seine Bullen zumindest im Herbst in nicht mehr so einfach in die Underdog-Rolle stecken! Österreichs Meister führt nach zwei Spieltagen Gruppe G an. Wahnsinn!