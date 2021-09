5 aus 2 Spielen: Salzburg im Elfmeter-Rausch!

Gegen Lille lief es in puncto Elfmeterverwertung deutlich besser für Salzburg. Nach Foulspiel an Adeyemi, trat der Gefoulte wie gegen Sevilla selbst an und machte seinen Aussetzer am ersten Spieltag wieder gut. In Minute 35 erzielt der Deutsche das 1:0. Nach Handspiel von Burak Yilmaz schnürte Adeyemi in der 53. Minute seinen Elfmeter-Doppelpack.