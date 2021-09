Durchgerutscht! Patzer von Salzburg-Goalie Köhn

Bis zum Spiel gegen OSC Lille ließ sich Köhn weder international noch in der heimischen Bundesliga etwas zu schulden kommen. Dann kamm die 62. Minute: Lille-Stürmer Yilmaz trat links am Strafraum zum Freistoß an. Der Ball flatterte in Richtung kurzes Eck, eine vermeintlich leichte Beute für Köhn ermöglichte den Anschlusstreffer für die Franzosen. Dem Schweizer rutschte der Ball durch die Hände.