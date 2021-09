LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm Graz gegen PSV Eindhoven

Auf Sturm Graz wartet in der Europa League die nächste schier unnehmbare Hürde. Nach der AS Monaco geht es am Donnerstag (18.45 Uhr) zu Hause gegen die PSV Eindhoven, die Niederländer sind laut Papierform deutlich über die Grazer zu stellen. Vor mit 15.000 Zuschauern bestens gefülltem Haus will Sturm aber den „Flow“ aus den nationalen Erfolgserlebnissen nutzen und aus dem in Monaco Erlebten gelernt haben. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.