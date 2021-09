Grenzpolizei stoppt illegalen Welpentransport

Am Dienstnachmittag entschlossen sich die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding an der Anschlussstelle Anger zur Kontrolle eines in Frankreich zugelassenen Pkw, welcher kurz zuvor über den Grenzübergang Walserberg ins Bundesgebiet eingereist war. Die beiden ungarischen Insassen konnten sich ordnungsgemäß ausweisen und es gab zunächst nichts zu beanstanden. Ein Blick durch die beschlagene Heckscheibe veranlasste die Grenzpolizisten jedoch zu einer eingehenderen Kontrolle.