Klosterneuburger gewannen zum Alpe-Adria-Auftakt

Österreichs Basketball-Meister Swans Gmunden meisterte indes die erste Quali-Hürde im Europa Cup der Männer. Die Oberösterreicher besiegten beim Turnier in Groningen das nordmazedonische Team KK Kumanovo 83:60 (39:24). Für BC Vienna war hingegen in Estland durch ein 67:72 (32:30) gegen das Gastgeber-Team BC Pärnu Sadam gleich Endstation. Die Wiener waren mit einer 57:46-Führung in das Schlussviertel gegangen, verspielten den Bonus aber in kurzer Zeit. Für die Gmundner geht es am Mittwoch gegen Donar Groningen. Um sicher in die Gruppenphase zu kommen, wäre danach noch ein weiterer Erfolg nötig.