Manfred Eber wird dritter KPÖ-Stadtrat in Graz

Eber wurde 1965 in Graz geboren, ist aber in Innsbruck aufgewachsen, wo er auch politisch sozialisiert wurde und 1986 der KPÖ beitrat. Danach war er mehrere Jahre Landesobmann in Tirol, ehe ihn Kahr 2005 zurück nach Graz holte. Seither ist er als Bezirkssekretär der Partei tätig und wurde 2008 Gemeinderat. Seit 2017 ist er als Nachfolger von Ina Bergmann Klubobmann der KPÖ im Grazer Gemeinderat.