KAC verliert in Dornbirn, Fehervar weiter makellos

Fehervar führt die ICE-Eishockeyliga auch nach der vierten Runde ohne Punktverlust an. Die Ungarn setzten sich am Sonntag gegen den VSV mit 3:2 durch und führen je drei Zähler vor Olimpija Ljubljana und HCB Südtirol. Titelverteidiger KAC musste sich in Dornbirn mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben, Red Bull Salzburg feierte mit einem 5:2 gegen die Bratislava Capitals den zweiten Saisonsieg.