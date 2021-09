Klima-Aktivisten wollen Druck auf Politik erhöhen

Gemeinsam mit der Plattform #aufstehn.at und der Umweltstiftung WWF haben Fridays For Future (FFF) nach dem „Sommer der Klimakatastrophen“ zur Teilnahme am achten globalen Klimastreik am 24. September aufgerufen. Da müsse man Geschichte schreiben, sagte die wahlberechtigte FFF-Aktivistin Paula Dorten am Dienstag in Wien. Sie habe nicht das Gefühl, in dieser Demokratie eine Stimme zu haben: „Setzen wir die Politik am Freitag gemeinsam unter Druck!“, lautet daher ihr Aufruf.