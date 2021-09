„Wir bleiben, bis die Botschaft angekommen ist“

Besetzung der SPÖ-Zentrale

Erst am Montag hatte die Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion die Zentrale der SPÖ in der Wiener Löwelstraße besetzt. Als Grund für die Aktion nannte die Organisation vor allem den geplanten und „von der SPÖ zu verantwortenden Bau der Stadtautobahn in Hirschstetten“. Dort fand am Nachmittag eine Solidaritätskundgebung organisiert von Fridays For Future Wien und der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“ unmittelbar neben der derzeit besetzten Baustelle statt.