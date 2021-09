Megafrust in Barcelona! Koeman stellt Trainerfrage

Während die beiden Klubs aus der Hauptstadt als Spitzenduo in die siebente La-Liga-Runde am Wochenende gehen, herrscht beim dritten spanischen Großklub Mega-Frust. Trainer Ronald Koeman erwarten nach dem nächsten Rückschlag mit dem FC Barcelona weitere öffentliche Diskussionen um seine Zukunft. Am Donnerstag musste sich Barca gegen Cadiz mit einem 0:0 begnügen, das Wiener Talent Yusuf Demir war in der ersten Halbzeit im Einsatz.