Ab 22 Uhr LIVE: Demir in Startelf des FC Barcelona

Richten sollen es nun „die jungen Talente, die in ein paar Jahren die neuen Weltstars werden könnten“, sagte Koeman, der spätestens nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern in der Champions League am Dienstag vergangener Woche unter enormem Druck steht. Denn auch das Verhältnis zu Barca-Präsident Joan Laporta ist alles andere als gut. Kann Demir helfen? Der Ex-Rapidler steht gegen Cadiz sogar in der Startelf und brennt auf seinen ersten Treffer für die Katalanen.