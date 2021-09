Kühbauer: „Der Ausgleich darf nicht passieren!“

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Grundsätzlich geht der Sieg in Ordnung, ich hätte aber gehofft, dass wir es in 90 Minuten schaffen, weil die nächsten Spiele hart sind. In den ersten zehn Minuten hatten wir überhaupt keine Ordnung, aber danach war das Spiel unter unserer totalen Kontrolle, wobei die Laufwege nicht zu 100 Prozent gepasst haben. Der Ausgleich darf nicht passieren, dann haben wir das Spiel übernommen, aber Leitner hat sehr gut gehalten.“