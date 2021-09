Sturm gegen Rapid: Ex-Austrianer schießt scharf

Die Hütte wird voll

Nach dem Rapid-Schlager dürfen sich die Sturm-Spieler auf einen weiteren Leckerbissen in der Merkur Arena in Liebenau freuen. Für das erste Heimspiel in der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstag (30. 9./18.45 Uhr) gegen den PSV Eindhoven kündigt sich ein ausverkauftes Haus an, bereits 13.500 Tickets sind vergriffen.