Vermisster 12-Jähriger aus Vomp wieder aufgetaucht

Aufatmen in Fiecht in der Tiroler Gemeinde Vomp (Bezirk Schwaz)! Jener 12-Jährige, der seit 11. September abgängig war, ist wieder aufgetaucht. Laut Exekutive sei der Bursche wohlauf. Eine Bekannte brachte ihn am heutigen Donnerstag in die Innsbrucker Klinik.