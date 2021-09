Kickl gibt „Erklärung“ ab: Was steckt da dahinter?

Hat Erklärung etwas mit aktueller Impfcausa zu zun?

Was wird Kickl in seiner Erklärung also sagen? Gut möglich, dass es etwas mit Kickls derzeitigem Lieblingsthema, dem Impfen, zu tun hat. Unlängst kündigte er etwa eine Klage auf Unterlassung gegen den PR-Berater und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam an. Konkret geht es um einen TV-Auftritt Rosams, bei dem er in den Raum stellte, Kickl könnte entgegen seinen eigenen Angaben bereits gegen Covid-19 geimpft sein. Kickl selbst untermauerte am Montag in einem schriftlichen Statement seine bereits am Montag dargelegte Position. Er sei nicht geimpft, betonte er neuerlich.