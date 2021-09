Go und Plus: Facebook enthüllt neue Portal-Modelle

Mit einer überarbeiteten Version seines Portal+ sowie dem neuen Portal Go hat Facebook am Mittwoch zwei neue Modelle seines smarten Videotelefonie-Bildschirms vorgestellt. Während sich dieser beim Portal+ mit 14 Zoll Diagonale nun neigen lässt, ist der Portal Go mit seinem Zehn-Zoll-Display dank integriertem Akku portabel und damit praktisch überall einsetzbar.