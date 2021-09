Rentnerin von Betrügern um Vermögen geprellt

Bargeld übergeben

Insgesamt 165.000 Euro in bar werden am Dienstag schließlich vor der Tür des Einfamilienhauses an einen dort wartenden „Polizeibeamten“ übergeben. Doch damit nicht genug. Immer noch in der Leitung, fordert der Anrufer nun Goldmünzen und Schmuck. Das war für die Pensionistin dann anscheinend zu viel. Sie ging zur ihrer Bank und verständigte umgehend die Polizei. Das Landeskriminalamt ermittelt.