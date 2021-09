Innsbrucker Haie unterliegen daheim Bratislava 1:5

Verteidiger Joel Messner brachte die Tiroler zwar in der 7. Minute im Powerplay in Führung, in den übrigen beiden Dritteln waren die Gäste jedoch eisläuferisch und technisch stärker und trafen nach dem Tor von David Bondra (32.) noch viermal. Für Innsbruck war es die zweite Niederlage in Folge.