Atletico nach Suarez-Doppelpack bei Getafe Leader!

Suarez drehte praktisch im Alleingang die Partie beim Klub aus dem Vorort von Madrid, nachdem Stefan Mitrovic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Führung für Getafe gelungen war. Nach einem Platzverweis gegen Carles Antena nutzten die Gäste aber die numerische Überlegenheit. In der Tabelle schob sich Atletico am Stadtrivalen Real vorbei. Die Königlichen spielen erst am Mittwoch daheim gegen Mallorca.