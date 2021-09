„Asylsystem hat Mädchen das Leben gekostet“

Ende Juni wurde die 13-jährige Leonie tot auf einem Grünstreifen in Wien gefunden. Sie starb an den Folgen einer brutalen Vergewaltigung durch vier Afghanen. Ebenso wie im Fall der von einem Asylwerber in Wiener Neustadt ermordeten Manuela (16) waren die vier jungen Männer - für sie gilt die Unschuldsvermutung - bereits zuvor in Österreich amtsbekannt gewesen.