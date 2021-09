Historischer Juve-Fehlstart nach 60 Jahren!

Defensive muss besser werden

Dafür muss die Defensive um die Europameister-Routiniers Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci aber deutlich besser werden. Seit 18 Spielen warten die Turiner auf eine Partie ohne Gegentor - das sei in diesem Zeitraum keinem anderen Verein in Europas Top-Ligen passiert, wie die „Gazzetta dello Sport“ vorrechnete. „In solchen Spielen darfst du einfach nichts zulassen“, haderte Allegri. Gegen Milan war Juve früh durch Alvaro Morata in Führung gegangen, Ante Rebic glich aber in der Schlussphase aus.