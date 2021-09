Salzburg: Wanderer stürzt 150 Meter in den Tod

Noch am Vormittag hatte er ein Gipfelfoto seiner Tochter geschickt. Als der Vater am späten Nachmittag nicht daheim war, nahm die Bergrettung Tamsweg die Suche auf. Der Wanderer wurde am frühen Abend leblos auf 2550 Meter Höhe entdeckt. „Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen“, so die Polizei Salzburg.