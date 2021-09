Arnautovic muss nach 1:6 herbe Kritik einstecken!

Die Sportblätter lobten die Leistungen der Mailänder hingegen in hohen Tönen. „Inter-Express: Wie ein Hochgeschwindigkeitszug überrollen die Mailänder den FC Bologna: Vier Matches mit 15 Toren: Seit 1960 hatte Inter nicht mehr soviel getroffen“, kommentierte die Gazzetta. „Torkarussell im Meazza-Stadion: Unter der Führung des neuen Trainers Simone Inzaghi erweist sich Inter als wahrer Motor der Serie A“, so Tuttosport. „Juve ist gewarnt, Inter ist in dieser Saison in Höchstform“, kommentierte Corriere dello Sport.