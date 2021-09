Positiver Trend: „Nur“ 1678 Corona-Neuinfektionen

Der positive Trend punkto Corona-Neuinfektionen setzt sich fort: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich „nur“ 1678 Neuinfektionen registriert. Vor einer Woche waren es noch 1857 neue Fälle. Auf den Intensivstationen kam ein Patient hinzu, auf den Normalstationen reduzierte sich die Auslastung um 16 Plätze. Sechs Menschen starben im aktuellen Vergleichszeitraum an einer Covid-19-Erkrankung.