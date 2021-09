Jugendlicher (18) sticht auf drei Kontrahenten ein

Sieben Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 sorgten für einen Einsatz der Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Bei einem Streit in der Disco verletzten sie sich gegenseitig. Ein 18-Jähriger zog dabei ein Klappmesser und fügte drei seiner Kontrahenten oberflächliche Schnittwunden zu.