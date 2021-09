Teichalm: Kleinkind stürzte aus Rückentrage

Am Weg auf die Teichalm machte die Wiener Familie mit ihren zwei Kindern Rast auf der Terasse einer Schutzhütte. Da der zweijährige Sohn erschöpft war, wollte sein Vater ihn in einer Rückentrage weitertragen. Als er diese mit dem Kind schulterte, fiel der Bub seitlich aus der Trage. Dabei schlug er aus einer Höhe von etwa 1,70 Metern auf einer Sitzbank und letztlich am Holzboden auf.