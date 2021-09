Nach dem „Traum“ zurück am Boden der Realität

Bettruhe um 18 Uhr

Leicht war’s für Yeboah im ersten Duell mit Monaco nicht. „Ich hab vielleicht müde gewirkt, weil ich ständig dem Ball nachgelaufen bin. Wir hatten diesmal sehr wenig Ballbesitz, da bist du dann halt viel am Platz unterwegs. Aber am Ende war’s nicht so, dass uns Monaco abgeschossen hätte“, sieht der Mann aus Novara deswegen nach wie vor noch Chancen für die Grazer in der Gruppe B. „Wir haben ja Fehler gemacht - die Niederlage war unsere Schuld."